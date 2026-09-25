Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)- ARCA Çorum FK, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-siyahlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla değerlendiriyor. Kulüp Başkanı Savaş Balçık, görevinden ayrılan Uğur Uçar ve ekibine teşekkür ederken, Burak Yılmaz'a ise başarı diledi.

Antalya kampında çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik ekibiyle birlikte takımın başında antrenmana çıkan Burak Yılmaz, futbolcularla yakından ilgilendi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra aerobik koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında dar alan oyunları oynanırken, çalışma kaleli oyunla tamamlandı. Kırmızı-siyahlıların Antalya kampındaki çalışmalarına Burak Yılmaz yönetiminde devam edeceği belirtildi.

BALÇIK'TAN UĞUR UÇAR'A TEŞEKKÜR

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, teknik direktörlük değişikliğinin ardından yaptığı açıklamada, takıma katkılarından dolayı Uğur Uçar ve ekibine teşekkür etti. Balçık, 'Çorum Futbol Kulübümüze emek veren Uğur Uçar hocamıza ve ekibine katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINI YAPIYORUZ'

Başkan Balçık, takımın başına getirilen Burak Yılmaz için ise, 'Çorum FK'da yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz'ın, tecrübesi, liderliği, mücadeleci karakteri ve kazanma iradesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hedeflerimiz net, inancımız güçlü. Çorum FK'yı daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, yeni görevinin kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum' dedi. (DHA)