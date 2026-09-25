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Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ilk haftasında evinde konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

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