İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Stefan Calic
FENERBAHÇE TARFİN: Horton-Tucker 13, Shields 12, Baldwin 12, Key 11, Clyburn 8, Sargiunas 6, Sertaç Şanlı 5, Melli 4, Forrest 4, Silva 3
VİRTUS BOLOGNA: Carr 12, Alston 10, Moore 9, Diarra 8, Frazier 8, Diouf 7, Bello 6, Klintman 4, Edwards 2, Ferrari 2, Hackett
1'İNCİ PERİYOT: 23-17
DEVRE: 39-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-55
5 FAUL: 37.53 Klintman (Virtus Bologna)
Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ilk haftasında evinde konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Kaynak: DHA