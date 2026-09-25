Ebru VARDAR / BURSA, (DHA)
SALON: Tofaş Spor
HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter II 6, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Reynolds Jr. 8, Brown 9, Leon Apaydın
PIZZABULLS BORDO BANDIRMA: Ty Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Maxhuni 12, Kadir Bayram 3, Özgür Şahin, Aldridge, Mehmet Oğuzhan Kızıl, Hankins 17
1'İNCİ PERİYOT: 27-16
DEVRE: 48-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-68
Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu açılış maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bandırma Bordo BK'yı 90-89 mağlup etti. (DHA)
Kaynak: DHA