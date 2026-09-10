Ece ÇAM- Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), kuruluşunun 40'ıncı yılına özel olarak düzenlediği 'MESAM 40'ıncı yıl Beste Yarışması' ile Türkiye'nin farklı müzik geleneklerinden yeni ve özgün eserleri müzik dünyasına kazandırmaya hazırlanıyor.

MESAM'ın 40 yıllık kurumsal birikiminden güç alan yarışmayla, halk müziğinden sanat müziğine, tasavvuf müziğinden arabeske, kürtçe müzikten popa, klasik batı müziğinden anadolu rock ve rap müziğe kadar geniş bir yelpazede yeni eserlerin ortaya çıkması hedefleniyor. Yarışmaya yapay zeka ile üretilmiş veya icra edilmiş eserler kabul edilmiyor. Yarışmada birinci olana 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 30 bin TL ödül verileceği açıklandı. 100 milyon dinlenmeyi aşan sanatçılara da 'Altın Plak' takdim edildiği belirtildi.

'192 ÜLKEYİ TÜRKİYE'DE TEMSİL EDİYORUZ'

MESAM'ın 192 ülkeyi de Türkiye'de temsil ettiğini söyleyen MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, 'Müziğin kalbi MESAM'da atıyor. Tam 40 yıldır. Türkiye'nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği, fikri mülkiyet örgütü. MESAM sadece Türkiye ile sınırlı bir kurum değil; dünyanın 192 ülkesinde temsil edilen, temsilciliği bulunan büyük bir kurum ve 192 ülkeyi de Türkiye'de temsil ediyor. Müzik insanları birleştiren, geçmişle bugünü buluşturan, yarınlara da tarihi bir vesika niteliğinde yaşanmışlıkları bırakan bir sanat dalı. Bunu Yemen Türküsü'yle, Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı'yla bizden daha iyi bilirsiniz. Fakat üzülerek belirtmeliyim ki özellikle son yıllarda Türkiye televizyonlarında, radyolarında hemen her konu konuşulur; mesela en çok da futbol konuşulur ama müzik hiç konuşulmaz. Eskiden konuşuluyordu, müzik kanalları vardı. Fakat son yıllarda bu kanallar da birer birer kayboldu. Yine müzik kanalları var ama müziğin sosyolojisinin, müziğin magazininin, müziğin derli toplu her boyutuyla konuşulduğu programlar yok denilecek kadar az. İşte tam da bu noktada bir yandan da hayatlarımıza yapay zeka girdi. Yapay zekanın girmesiyle acaba müzik bitiyor mu söylentileri başladı. Özellikle müzik camiasında ve kamuoyunda haklı tedirginlikler başladı. Bize göre yapay zeka beste yapamaz, söz de yazamaz. İleride ne olur bilemem ama an itibarıyla söylüyorum. Fakat yapay zekanın sağladığı kolaylıklardan istifade ederek biz müziğimize de bunu yansıtarak yola devam ediyoruz' dedi.

'BESTE YARIŞMASI 10 DALDA GERÇEKLEŞECEK'

Beste yarışması hakkında bilgiler veren Ergül şu ifadeleri kullandı:

'Ama şimdi yüzde 100 insan emeği, el emeği, göz nuru diye tabir ettiğimiz Anadolu'nun geçmişten bugüne kadar üretilmiş müziklerine, bu kervana yenilerini ekleyecek bir yarışmayla bu besteleri gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Tabii sayısızca beste yarışmaları yapılıyor memlekette ama MESAM tarihinde ilk defa böyle bir şey yapıyor. Beste yarışması 10 dalda gerçekleşecek. Geleneksel müziklerimiz; Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği. Ama bir de bir gerçek var oda Anadolu Rock. 1960'lı yıllarda başlayıp bugüne kadar varlığını sürdüren ve güçlenerek de devam eden yine bunun yanı sıra işte Rap Müziği, Pop Müzik, Klasik Türk Müziği. Kimileri 'serbest çalışma' diyor, kimileri 'arabesk müzik' diyor. Bu dallarda olmak üzere toplam 10 dalda MESAM, Türkiye genelinde büyük bir yarışma düzenliyor. Yarışmanın temel amacı; müziğe dikkat çekmek, müziğin telifine dikkat çekmek, geçmişten bugüne kadar repertuarımızda yer alan eserlere yenilerini eklemek, yeni sesler, yeni besteler, yeni besteciler ortaya çıkarmak ve bir kez daha bu şekilde müziğe dikkat çekmek.'

'JÜRİ ÜYELERİMİZDE ÇOK DEĞERLİ İSİMLER VAR'

Başjürinin Orhan Gencebay olduğunu belirten Ergül, 'Tabii yarışma söz konusu olunca kılı kırk yarmak gerekiyor. O nedenle jürilerimizi de ona göre ayarladık. Çok değerli isimler var. Örneğin bu serbest çalışmalarda başjürimiz Sayın Orhan Gencebay olurken Halk Müziği'nde yaşayan bir efsane isim, bir duayen Mehmet Özbek yer alıyor. Türk Sanat Müziği denince aklımıza gelen birkaç besteciden biri, yaşayan bir efsane Turhan Taşan. Tasavvuf Müziğinde Ahmet Ateş. Yine Pop Müzik denince Aykut Gürel gibi isimlerle gerçekleştireceğiz yarışmayı. Bazı sürpriz isimler de olacak. Örneğin Kürtçe müzik de bu yarışma kategorilerinden birisi' ifadelerini kullandı.

'FİNALE KALAN ESERLERE ALBÜM YAPILIP KLİP ÇEKİLECEK'

Ergül, 'Yarışmada birinci olana tabii ki bir para ödülü de verilecek: birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 30 bin TL şeklinde. Ama en önemlisi finale kalan eserlere albüm yapılacak MESAM tarafından ve bir de klip çekilecek. 10 eserin tümüne ayrı ayrı hem LP (long play) şeklinde yapılacak hem de 10 esere de klip çekilecek' dedi.

'ARALIK AYI İÇERİSİNDE DÜZENLENECEK PROGRAM İLE NİHAİ KARAR VERİLECEK'

Yapay zeka ile üretilen şarkıların bu yarışmaya dahil olamayacağını ifade eden Ergül, 'Birkaç hassas nokta var. Birincisi, yapay zeka ile üretilen şarkılar bu yarışmanın konusu değil. İkincisi, daha önce bir yerlerde yayınlanmış eserler de bu yarışmanın konusu değil. Yarışmaya katılmak isteyenler artık pazartesi gününden itibaren MESAM'ın internet adresinden eserlerini gönderebilirler. Ön jürimiz değerlendirmeye alacak, daha sonra da final jürisiyle beraber nihai kararını verecek. Aralık ayı içerisinde bir konser salonunda düzenleyeceğimiz programa yine sizleri davet edeceğiz. Her şey jüri huzurunda, halkın gözü önünde orada şekillenecek' diye konuştu.