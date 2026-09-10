İSTANBUL, (DHA)- WHITEBIT TR yeni kullanıcılarına yönelik 'İlk Alım Kampanyası'nı duyurdu. Kampanya kapsamında, katılım koşullarını sağlayan kullanıcılar ilk işlemlerinde işlem tutarının yüzde 20'si oranında hediye kazanabilecek

WhiteBIT TR, İlk Alım Kampanyası'nın kapsamını ve katılım koşullarını açıkladı. Kampanya kapsamında, uygunluk kriterlerini karşılayan kullanıcıların belirlenen işlem çiftlerinden birinde gerçekleştirecekleri ilk Dönüştür işleminin yüzde 20'si oranında XAU₮, USD₮, WBT veya BTC cinsinden ödül kazanabileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, belirlenen üst sınır ve diğer koşullar dahilinde hediyeye hak kazanabilecek. WhiteBIT TR'nin Dönüştür adımından örneğin 100 USD₮ değerinde ilk uygun işlemini gerçekleştiren kullanıcılar, 20 USD₮ değerinde hediye kazanabilecek.

KAMPANYA 4 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Platforma daha önce kayıt yaptıran ancak hiç işlem gerçekleştirmeyen kullanıcılar da kampanyaya katılabilecek. Kampanya 4 Ekim'e kadar devam edecek. Uygunluk kontrolleri tamamlanan katılımcıların ödülleri, kampanyanın sona ermesini izleyen 10 iş günü içinde hesaplarına aktarılacak. Kampanyanın ayrıntılarına WhiteBIT TR'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, kampanyaya ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

'Ağustos ayında WhiteBIT TR'deki birçok işlemi puan toplanacak görevlere dönüştürerek, kullanıcılarımıza çeşitli hediyeler sunduğumuz Kripto Karnavalı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Eylül ayında, piyasanın da hareketlenmesiyle yaşanan heyecanı desteklemek için İlk Alım Kampanyamızı duyurduk. Juventus ve FC Barcelona'nın resmi kripto para platformu partneri WhiteBIT'in Türkiye platformu WhiteBIT TR olarak, bu güçlü marka iş birliklerini Türkiye'deki kullanıcılarımız için faydaya dönüştürmeye odaklanıyoruz. Diğer yandan TradingView gibi küresel markalarla iş birliği yaparak işlem deneyimini ileri taşıyor, kullanıcılarımızı düzenli kampanya ve etkinliklerle ödüllendiriyoruz.'