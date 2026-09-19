Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)- SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Arca Çorum FK Yardımcı Antrenörü Tamer Sivrikaya ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira karşılaşmayı değerlendirdi.

Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirten Arca Çorum FK Yardımcı Antrenörü Tamer Sivrikaya, 'İyi bir rakibe karşı oynadık. 1,5 yıldır birlikte çalışan, bir oyun kimliği olan, oyun içerisinde farklı formasyonları deneyen bir takıma karşı oynadık ve tabi bunun için de hafta içi gerekli çalışmaları yaptık. Oyunun bu şekilde özellikle savunma ve hücum geçişlerini de bu anlamda düşünerek bir planlama yapmıştık. Oyun içerisinde de baktığımız zaman topa sahip olma, oyunu yönlendirme, oyunu tamamen elimizde tutmaya çalıştık. Tabi rakibin bu konularda yapabileceği en iyi şey; kapanıp, hızlı hücum geçişlerini denemekti. Bu anlamda da maalesef istediğimiz sonucu maçın sonunda elde edemedik. Tabi şu anda baktığımız zaman milli takım arasına daha moralli girmeyi çok isterdik. Burada gördüğümüz eksikliklerimizi milli takım arasında yapacağımız bir kamp programıyla en iyi seviyeyi getireceğiz. Dolayısıyla 6'ncı maçımızdan mağlubiyetle ayrıldık. Gönül isterdik taraftarımızın önünde skoru alabilen bir oyunla tamamlamak isterdik. Bundan dolayı üzgünüm' dedi.

'HAKEMLERİN DE DAHA DİKKATLİ VE CİDDİ OLMALARI GEREKİYOR'

Maçın hakemi Alper Akarsu'ya da tepki gösteren Sivrikaya, 'Hakemlerle ilgili de normalde konuşan bir taraf değiliz hiçbir zaman. Sadece şu açıdan bir eleştiri yapmak istiyorum. Biz nasıl kendi işimize konsantre oluyoruz, bu işe nasıl dikkat ederek hazırlanıyorsak bu her iki takım için de geçerli. Ama hakem arkadaşlarımızın da bence işine daha iyi konsantre olmaları gerekiyor. İşini daha iyi, daha dikkatli yapmaları geliyor. Takdir edersiniz ki oyunun belli dönemlerinde, belli anlarında bu bize de olabilir, rakibe de olabilir ama burada oyunun dengesini bozmadan hakkaniyet neyse o şekilde yönetmek her takım için bence olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Biz nasıl işimizi iyi yapmaya çalışıyorsak, evet, bugün kaybettik. Bu asla ve asla mazeret değil. Bunu sakın yanlış anlamayın. Ama herkes bu işi yaparken, oyunun paydaşları olarak, hakem arkadaşlarımızın da bence bu işe çok daha farklı konsantre olmaları gerekiyor. Daha ciddi olmaları gerekiyor. Daha dikkatli olmaları gerekiyor. Oyunu yönetirken, oyunun gidişatını onlar belirlememeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada da bence biraz dikkat etmeleri gerekiyor' diye konuştu.

PEREIRA: HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

Çorum'da önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 'Çorum FK çok formda bir takım. Son 2 maçta 8 gol attılar. Bugün de iyi oynamaya devam ettiler. Hocalarını da tebrik ettim. İzlemesi gerçekten keyifli bir takım. Bizde bu takıma karşı hazırdı ve bazı anlarda durdurabildik diye düşünüyorum. Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. İyi hazırlandığımız bir maçtı. Zaten Çorum FK'nın önde çok oyuncuyla konumlandığını iyi biliyorduk. İyi kanat oyuncuları var, bunu da biliyorduk. Bu yüzden kendi oyuncularımızdan bazı isteklerim oldu. Beni çok iyi anladılar. Sahada sıkıntı çektiğimiz anlar da oldu. Çünkü Çorum iyi oynayan bir takım. Ama genel olarak baktığımızda bence bizim daha fazla pozisyonumuz var, daha fazla gol beklentimiz var. Önemli bir 3 puan aldık diyebilirim. Ama tabii ki daha yolun başındayız. Önümüzde çok uzun bir yol var. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Odağımızı yukarıda tutmamızı, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor' dedi.

'YEDİĞİMİZ GOLDE BENİM HATAM VAR'

Yedikleri golde kendi hatasının olduğunu ifade eden Pereira, 'Bugün ben ciddi bir ders çıkarttım. Sahada ciddi bir hata yaptım. Dikkatimi çok vermediğim bir konu oldu. Oyuncu değişikliği yaparken kornerden önce yaptık ve bir gol yememize sebep oldu. Bu direkt benim hatam. Oyuncularımla alakalı bir hata değil. Bu konudan iyi bir ders çıkarttığımı düşünüyorum. Yeteri kadar dikkatli değildim. Ama şanslıyım ki giren oyuncular yine iyi katkı verdiler. Arda gol attı. O da milli takıma gidecek. Çok sıkı çalışıyor ve hak ediyor' sözlerini sarf etti.

'KAZANDIĞIMDA DA KAYBETTİĞİMDE DE BAHANELERE SIĞINMIYORUM'

Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmediğini belirten Pereira, 'Galibiyetimizle ilgili bir bahane olmayacağını düşünüyorum bunun. Hakemlerle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Çok fazla hatalar oluyor. Geçen maçta benim söylediğim bir şey vardı, sahadaki hakemin işi gerçekten çok zor. Çünkü zamanı yok. O an karar vermesi gerekiyor. Bu konuda VAR ile ilgili bir şey söyleyebiliriz. VAR'ın önünde ekranlar var, görüntüler var, zamanları var. Ama ben asla kazandığımda da kaybettiğimde de bahanelere sığınmıyorum. Bunu bir bahane olarak kabul etmiyorum. Bence biz daha iyi olan taraftık ve galibiyeti hak ettik' dedi.