Kutay SALİ/BURSA, (DHA)-BURSA'da TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda şampiyonluk kupası TOFAŞ'ın oldu.

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlenen 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, TOFAŞ-Galatasaray MCT Technic arasında oynanan birincilik maçının ardından düzenlenen kupa töreniyle noktalandı. İki gün boyunca mücadele eden takımlar, turnuvada finale kalabilmek için parkede ter döktü. Final karşılaşmasında TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelirken, oyuncular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Bol sayılı geçen karşılaşmada iki takım da dört periyot boyunca üstünlüğü ele geçirmek için mücadele verdi. TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic'i karşısından 81-76 mağlup etti. Maçın ardından turnuvayı birinci olarak tamamlayan TOFAŞ, ikinci olan Galatasaray MCT Technic ile üçüncü olarak tamamlayan Trabzonspor'a kupaları verildi.