ANKARA, (DHA)- MEMUR-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının ardından okul yöneticileri, eğitim çalışanları, yaralanan öğrenciler ve aileleriyle görüştü. Yalçın, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dincer ile de bir araya geldi.

Ali Yalçın, ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Milli Eğitim Bakanlığının hızlı hareket ederek psikoterapi çalışmalarını başlatmış olması yerinde bir uygulama olmuştur. Bakanlık adına olayı tüm boyutlarıyla incelemek üzere görevlendirilen Bakanlık Müfettişleri ve profesyonel ekiplere denk gelmek, acil müdahalede her geçen gün daha iyiye gidişe şahit olmak demektir. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarının ve kamu görevlilerinin yanında durmayı, sürecin takipçisi olmayı ve gerekli katkıyı sunmayı sürdüreceğiz. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan olaylar dikkatle incelenmelidir. Olayların üçünde de çocukların ve gençlerin dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde boğuldukları ve devşirildikleri görülüyor. Bu alan boş bırakılamaz. Önleyici tedbir açısından çok sıkı izlenmeli ve risk görüldüğünde anında müdahale edilmelidir. Ailelerin çocuklarının gelişimini sağlıklı biçimde destekleyebilmeleri için rehberlik, danışmanlık ve ihtiyaç duydukları diğer destek hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeleri sağlanmalıdır. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Okul, şiddetin kaynağı değildir. Okul, ailede, sosyal çevrede, sokakta ve dijital dünyada biriken sorunların görünür hale geldiği alanlardan biridir. Eğitim kurumlarında öğretmenlerin otoritesini ve mesleki hareket alanını güçlendirecek düzenlemeler yapılmalıdır. Manisa'daki hadise için okul etrafında gerekli emniyet önlemlerinin artırılması ve özellikle belirli saatlerde düzenli devriye uygulaması gereklidir. Okulların güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel istihdam edilmesi önemli bir adım olmuştur. Ancak okul güvenliği geçici çözümlerle değil, okulu, öğrenciyi ve eğitim ortamını tanıyan, süreklilik arz eden bir istihdam modeliyle sağlanmalıdır. Personelin ücret ve özlük hakları iyileştirilmeli, okul güvenliği, öğrenciyle iletişim ve eğitim ortamının gerektirdiği diğer alanlarda sürekli eğitimlerle yeterlilikleri artırılmalıdır. Mevcut model dönemsel olmaktan çıkarılarak kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Manisa'da yaşanan hadisede olduğu gibi herhangi bir olay yaşandığında krizi yönetmek için ilk önce görüntülerin yayılmaması, kirli bilgi ve haberlerin engellenmesi için ivedi müdahaleler yapılmalıdır. Yayılmış tüm görüntü ve içerikler temizlenmelidir. Sorumsuz davrananlara bedeli ödetilmelidir. Manisa'da meydana gelen saldırıya ilişkin iki bakanın ivedi olay yerine intikali ve İçişleri Bakanının açıklamayı yapması, eğitim çalışanları tarafından son derece olumlu karşılanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arası iş birliği ve koordinasyonu artırmak gerekmektedir' ifadelerini kullandı.