UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki petrol rafinerileri ve insansız hava aracı tesislerini vurduk' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarına adil şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Rusya'nın Ryazan bölgesindeki petrol rafinerisi vuruldu. Perm bölgesi ve Tataristan'daki petrol rafinerilerine yönelik uzun menzilli saldırılar düzenlendi. Kursk bölgesinde saldırı amaçlı insansız hava araçlarının depolandığı ve fırlatıldığı tesis ile Karadeniz'deki bir hedefi de vuruldu' ifadelerini kullandı.