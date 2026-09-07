Aliekber METE/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, 'Orta Vadeli Program (OVP) geçmiş yıllarda hazırlanan programın benzeri, adeta kopyala-yapıştır formatında hazırlanan bir kısım dokümanlar var. Yani bu programla aslında Türkiye'nin yapısal sorunlarının çözülmesi mümkün görünmüyor' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Türeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini içeren OVP ile ilgili, '12'nci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program arasında hiçbir şekilde bir uyum yok, rakamlar ve hedeflerin birbirleriyle ilişkisi yok. Geçen sene hazırlanan Orta Vadeli Program bu tarihlerde hazırlanmıştı. Bu sene 2027-2029'u kapsıyor; ama geçen seneki Orta Vadeli Program ile bu yılki Orta Vadeli Program arasında çok büyük sapmalar var. Hemen hemen bütün ekonomik göstergeler revize edildi; büyüme hızı aşağı çekildi, cari açık, enflasyon, bütçe açığı arttı. Orta Vadeli Program geçmiş yıllarda hazırlanan programın benzeri, adeta kopyala-yapıştır formatında hazırlanan bir kısım dokümanlar var. Yani bu programla aslında Türkiye'nin yapısal sorunlarının çözülmesi mümkün görünmüyor. 12'nci Kalkınma Planı ile program arasında bir uyum olmalıydı. Kalkınma Planı'nda deniliyor ki, 'Ekonomide dayanıklılığın korunması, güçlendirilmesi, dengeli, sürdürülebilir kapsayıcı büyüme, istihdam oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi, ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yönelik kalıcı refah artışı sağlaması ve adil gelir dağılımının güçlendirilmesi.' Peki, bunlar oldu mu? Ne yazık ki bunların hiçbirisi olmadı' ifadelerini kullandı.

'ORTA VADELİ PROGRAMIN BİR VİZYONU YOK'

Geçen yıl kamuoyu ile paylaşılan OVP'ye göre ciddi sapmaların olduğunun altını çizen Türeli, sapma nedenlerinin net olarak belirlenmediğini ekledi. Türeli, 'Yeni OVP'de makroekonomik dengeler uyumlu değil; büyüme hedefleri, cari açık, enflasyon, istihdam gibi başlıkların hepsi birbiriyle çelişiyor. Aslında bu Orta Vadeli Programın bir vizyonu yok. Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözebilecek, Türkiye'yi geleceğe taşıyabilecek, insanların bir biçimde OVP'de var olan temel hedefler doğrultusunda iktisadi kararlar alabileceği bir program yok. Bunun sonucunda da OVP'nin kredibilitesi de yok. Toplumun hiçbir kesimi; sanayici, işçi, memur, emekli ve çiftçi OVP'de yer alan hedeflere inanmıyor. Bu çok olumsuz bir şey. Çünkü sonuç itibarıyla burada belli makroekonomik hedefleri koyuyorsunuz ve bunları hangi politikaları uygulayarak, tedbirleri ortaya koyarak hayata geçirmeyi planladığınızı söylüyorsunuz. Ama eğer toplum buna inanmıyorsa o zaman bu OVP bir çöp hüviyetine dönüşüyor. Hiç kimsenin ciddiye almadığı; ama mecburen üzerine konuştuğu; çünkü sonuçta iktidarın açıkladığı bir belge. Ancak inanılır ve güvenilir değil' diye konuştu. (DHA)