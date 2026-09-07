NEPAL, (DHA) - NEPAL'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 1355'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu'nun, sanal medya hesabından sele ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e çıktığı, kayıp 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hastaneye kaldırılan 6 bin 672 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, bölgede 21 bin 402 güvenlik çalışanının görevlendirildiği ifade edildi.