AZERBAYCAN, (DHA) - AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla aradı. Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve insani iş birliğinin bazı güncel konuları ele alındı. Görüşmede liderler, ikili ilişkilerin farklı düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda uzlaşma sağladı.