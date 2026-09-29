Burak ÇALIŞKAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında ev hapsi kararı verilirken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunan 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)