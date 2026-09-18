Burak ÇALIŞKAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İ.U. yönetimindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA YERİNDE İNCELEME YAPARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kazanın ardından bölgede delil toplama çalışması yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü. yönetimindeki 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sarıyalçınkaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü Ö.F.Ü'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BAKAN ÇİFÇİ'DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun' ifadelerini kullandı. (DHA)

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