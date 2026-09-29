Mehmet Evren ERSOY/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki bariyere ardından elektrik direğine çarpan otomobildeki Mustafa Alkan (20) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Datça-Marmaris kara yolu Emecik-Karaincir mevkiinde meydana geldi. Mertcan D.'nin (24), kontrolünü yitirdiği 48 BC 164 plakalı otomobil, savrulup yol kenarındaki bariyerlere ardından da elektrik direğine çarptı. Otomobil sürücüsü Mertcan D. ile araçta bulunan Beyzanur T. (19), İbrahim Efe S. (22) ve Mustafa Alkan yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve MAG-AME arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa Alkan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Alkan'ın tatil amacıyla Datça'da bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)