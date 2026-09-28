SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Ferhat Öz'ün cenazesi, Ankara'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Evli ve bir çocuk babası Öz için Nokta Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öz'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Öz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş katıldı.

KIRIKKALE, (DHA)