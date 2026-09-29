İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin Emmy adayı dizisi Uzak Şehir'de Alya, Cihan Deniz'i Budapeşte'ye kaçırmak için Ecmel ve Nare ile iş birliği yaptı. Ancak planı, kalem kutusunda bulunan yasaklı maddeye takıldı.

Pazartesi ekranının fenomen dizisi Uzak Şehir'de, Alya'nın muvafakatnamenin sahte olduğunu söyleyerek Cihan'ı gözaltına aldırmasıyla ikili arasındaki gerilim daha da arttı. Bölüm finalinde Alya, Budapeşte'ye dönmek için istemeyerek de olsa Ecmel'le iş birliği yaptı. Nare'nin yardımıyla Deniz'i alarak havalimanına gitti. Ancak Cihan onlara yetişti. Cihan Deniz'in kalem kutusunda bulunan yasaklı madde nedeniyle kaçış planı başarısızlıkla sonuçlandı.

KARTAL, ALYA'NIN BABASI MI?

Mardin'e gelen Kartal, bağlantıları sayesinde serbest kalmasını sağladığı Ateş'ten, uyuşturucu ticaretine engel olan Cihan'ı ortadan kaldırmasını istedi. Yolda Sadakat'in fenalaştığını gören Kartal, ona yardım ederek hastaneye götürdü. Hastanede bir bölüme Alya'nın annesi Fikriye Gürdel'in adının verildiğini öğrenen Kartal'ın yaşadığı şaşkınlık, izleyicilerin aklında yeni soru işaretleri oluşturdu.

ALYA'YA NELER OLUYOR?

Zor günler geçiren Alya'nın yaşadığı sancılar ve sık sık karnını tutması izleyicilerin kafasını karıştırdı. 'Alya'ya neler oluyor?' ve 'Alya hamile mi?' soruları gece boyunca dijital mecralarda en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Uzak Şehir, tüm izleyici kategorilerinde günün en çok izlenen dizisi oldu.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.