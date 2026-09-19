Burak ÇALIŞKAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de boş arazide hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 708'inci Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, ölen kişinin Erkan Düz (25) olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Düz'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)