MUĞLA, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı stoper Yiğit Fidan takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. 8 hafta sonunda 11 puan toplayıp milli araya 10'uncu basamakta giren yeşil-beyazlılarda 8 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan 21 yaşındaki savunmacı toplam 720 dakika süre alarak tüm maçları saha içinde tamamladı.

Futbola Bursaspor'da başlayan ve yeşil-beyazlılarda profesyonel olan Yiğit, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Pendikspor'a transfer oldu. Bu sezon ise Fenerbahçe'ye gelen oyuncu, yaz döneminde Muğlaspor'a kiralandı. Hızlı bir gelişim gösteren Yiğit, Muğlaspor'da gösterdiği performansla kısa sürede vitrine çıkmayı başardı.

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