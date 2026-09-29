İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 maçta 2 puan alabilen Karşıyaka'da Burhanettin Basatemür'ün ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarında rota Zafer Uysal'a döndü. Birçok teknik adamın önerildiği Kaf-Kaf'ta yönetimin takımın eski futbolcu ve antrenörlerinden Uysal'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kulüpte 2007-2008 sezonunda futbolcu olarak forma giyen, kulüpte 2017'de teknik ekipte yardımcı antrenörlük de yapan Uysal son olarak geçen sezon çalıştırdığı Balıkesirspor'a Karşıyaka'yla aynı grupta play-off oynattı. Başkan Yiğit Tusder, 50 yaşındaki teknik adamla görüşme yapıldığını doğrulayarak, 'Henüz anlaşmaya varılmış bir durum yok. Ön görüşme yapıldı şu an için' açıklamasını yaptı. Uysal futbolculuk kariyerinde Ege'de Göztepe, Manisaspor, Uşakspor formalarını da giymişti.

Kaynak: DHA