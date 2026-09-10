Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE ile Çin arasında defne ihracatına ilişkin protokol imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yıllık yaklaşık 60 milyon dolarlık bir ihracat söz konusu olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Türkiye ile Çin arasında defne ihracatına ilişkin protokol imzalandı. Protokolü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping imzaladı. İmza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl ekim ayında Çin'e yaptığı ziyareti hatırlatarak, 'Orada başta badem olmak üzere farklı ürünler için protokoller, sözleşmeler imzaladık. Şimdi bugün Çin heyeti ile ülkemizin üretiminde öncü ürünlerden birisi olan ve katma değerli ürünlerden birisi olan defne yaprağı ile ilgili protokoller imzalanmış oldu. Yıllık yaklaşık 60 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Elbette sadece ürün bazında bakmıyoruz. Bu tür protokoller, bu tür anlaşmalar ülkemizde üretilen diğer ürünlerin de farklı pazarlara ulaşması için son derece önemli oluyor. Özellikle Çin pazarının bu manada ülkemizde üretilen tarım ürünleri açısından önemli bir payı olacak' ifadelerini kullandı.

'TÜM ÜRÜNLERİN İHRACATI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ'

Yumaklı, bundan sonra da bu tür anlaşmalara devam edeceklerinin altını çizerek, 'Özellikle kanatlı eti konusunda da birlikte çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah burada da yakın zamanda iyi haberleri vermiş olacağız. Çin'e ihracatımız sadece bu ürünlerle sınırlı olmayacak. Su ürünleri de başta olmak üzere yine diğer bütün ürünlerimizin ihracatı için görüşmeye devam ediyoruz. Çin'le ilişkilerimiz gıda ve tarım alanında devam edecek; ancak burada tarım diplomasisinin önemini ve ikili iş birliklerini tekrar ifade etmek istiyorum. Özellikle teknoloji ve bilgi deneyim aktarımı da bunların yanı sıra devam etmiş olacak' dedi.

'RUSYA İLE GÜBRE GÖRÜŞMELERİNİ TAMAMLADIK'

Yumaklı, dün bir bakan yardımcısının da Rusya'da olduğunu hatırlatarak, 'Özellikle tarımsal üretimin yeniden başlayacağı ekim ayından itibaren tarımsal girdiler arasında çok önemli yeri olan gübre ile ilgili hazırlıklarımıza çok öncesinde başlamıştık. Bu konuda önemli bir tedarikçi olan Rusya ile ilgili de arkadaşlarımız görüşmelerini tamamladılar. Orada da gerekli anlaşmalar, imzalar atıldı. Gübre ile alakalı özellikle tedarik konusunda önemli ülkelerle görüşmelerimiz var. Amacımız ekim dönemi geldiğinde ülkemizde herhangi bir problemin olmamasını sağlamak. Bir diğer bakan yardımcım da şu anda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) toplantıları için su ürünleri konusunda İtalya'da, Roma'da. Bütün bu ziyaretler, anlaşmalar ülkemizdeki üretimin hem ülkemiz için hem de yurt dışı tedarik vasıtasıyla ihracat için önemli bir yer tuttuğunu ifade etmek istiyorum. Yine önümüzdeki haftalarda Almanya Tarım Bakanı da Türkiye'de olacak. Tarım diplomasisi konusunda hem ülkemizin üretimi hem de üreticilerimizin katma değerli ürün ihraç edebilmeleri açısından bütün çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hasadın özellikle sonlarına geldiğimiz bu dönemde yeni dönemin planlamasını yapmak, girdilerde herhangi bir şekilde sorun olmamasını sağlamak ve ürettiğimiz ürünlerin katma değerli bir şekilde ihracatını sağlamak için de çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.

'GİRDİLERDE SIKINTI YAŞANMAMASI GAYRETİNDEYİZ'

Rusya da gerçekleştirilen anlaşmalara ilişkin de bilgi veren Yumaklı, 'Ülkeler arasındaki anlaşmalar özellikle bizim içeride ihtiyaç duyduğumuz ve üretmediğimiz, üretemediğimiz gübrelerin teminiyle alakalı ülke garantilerini içeriyor. Biz bu konuda biliyorsunuz kendi ülkemizde de zaman zaman girdilerle alakalı ya da farklı hususlarda ihracatla ilgili birtakım kotalar ve yasaklar koyabiliyoruz. Aynı şekilde yine Rusya da bunu yapıyor. Bizim yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre hammaddelerini ve gübrenin kendisini ithalatıyla ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde bir kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde idi. Hem sektörden de yine bakanlık temsilcilerimiz de bu ziyarette oldular. Dediğim gibi herhangi bir şekilde girdilerde bir sıkıntı yaşanmamasını sağlamaya gayret ediyoruz' dedi. (DHA)