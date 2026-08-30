VENEZUELA, (DHA) - VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 'ABD ile varılan petrol anlaşması 25 yıl sürecek' dedi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan petrol anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Anlaşmasının 25 yıl geçerli olacağını ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkarılmasının amaçlandığını kaydeden Rodriguez, varil başına 65 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında ülkenin anlaşmadan 209 milyar 335 milyon dolar gelir elde edebileceğini bildirdi.

Rodriguez, anlaşmanın sağlanması yönündeki çabaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür ederek, anlaşmada 'her iki tarafın da en iyi yapabildiği katkıyı sunduğunu' aktardı. Rodriguez, 'Venezuela'nın kaynakları üzerindeki mülkiyetini ve egemenliğini koruduğunun kesinlikle net olarak bilinmesi gerekir. Venezuelalılara karşı şeffaf olacağız. Venezuelalıların 'ne kadar yatırım yapıldığını, ne kadar üretim gerçekleştirildiğini, devletin ne kadar gelir elde ettiğini ve işletmeciler için şartların neler olduğunu bilmeye hakkı var' ifadelerini kullandı.