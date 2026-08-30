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ABD, (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silaha sahip tüm ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı yürürlüğe koymaya çağırdı.

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