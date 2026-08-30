NEPAL, (DHA) - NEPAL'de çarşamba günü meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 691'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde çarşamba günü Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri boyunca başlayarak alt kesimlere yayılan selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken selde hayatını kaybedenlerin sayısının 691'e ulaştığı ve 3 binden fazla kişinin kayıp olduğu ifade edildi.