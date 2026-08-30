İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE Belediyesi'nin kültür sanat organizasyonu olan Sancaktepe 3'üncü Kültür Sanat Festivali, ilk gününde vatandaşların yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Sevilen sanatçılar, renkli etkinlikler ve konserlerle dolu 4 günlük maratonun açılış gecesine Seyfi Yerlikaya ve Aydilge sahne aldı.

Sarıgazi metro alanında düzenlenen festivalin ilk gününde Sancaktepeliler alanı doldurdu. Seyfi Yerlikaya'nın türküleri ve Aydilge'nin sahne performansıyla coşkulu anlar yaşayan vatandaşlar, festivalde renkli anlara tanıklık etti.

ALPER YEĞİN'DEN KOMŞULARINA TEŞEKKÜR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 4 gün boyunca Türkiye'nin önde gelen ses sanatçılarının Sancaktepeli vatandaşlarla buluşacağını belirtti. Sanatın ve kültürün birleştirici gücüne değinen Yeğin, 'Festivalimize renk katan değerli sanatçılarımıza ve ilk günden alanı doldurarak bu heyecana ortak olan kıymetli Sancaktepeli komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

30 AĞUSTOS'TA CEZA SAHNE ALACAK

Festivalin ikinci gününün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geldiğini hatırlatan Yeğin, tüm vatandaşları Meydan Park'a davet etti. Zafer Bayramı gururunu ve festival heyecanını bir arada yaşayacaklarını belirten Yeğin, rap müziğin sevilen ismi Ceza'nın sahne alacağı konserle bayram coşkusunu hep birlikte paylaşmaya davet etti.