İRAN, (DHA) - İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin bir yol haritası belirlendiğini açıklayarak, ABD ile müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını ancak Washington'a karşı temkinli duruşlarını koruduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda katıldığı programda ülke gündemine ve dış politikaya dair açıklamalarda bulundu. Diplomatik süreçleri değerlendiren Pezeşkiyan, Tahran'ın taahhütlerine yalnızca karşı tarafın da aynı şekilde davranması halinde sadık kalacağını belirterek, Washington yönetimine karşı temkinli yaklaştıklarını vurguladı.

Umman yetkilileri ile yürütülen temaslarda Hürmüz Boğazı'nın mutabık kalınan harita doğrultusunda yeniden açılması hususunda uzlaşı sağlandığını bildiren Pezeşkiyan, geliştirilen yol haritasının ülke lideri Mücteba Hamaney'e sunulduğunu aktardı. Pezeşkiyan, planın Devrim Muhafızları, askeri unsurlar ve müzakere heyeti tarafından da kabul gördüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının İslamabad Mutabakat Zaptı'nda uzlaşılan çerçeveye uygun olduğunu vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, güzergahın bu plan kapsamında açılması halinde sürecin kararlılıkla uygulanması gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin yeniden müzakere masasına oturabileceğini belirten Pezeşkiyan, Tahran'ın attığı adımların karşı taraftan da karşılıklı ve orantılı adımlarla karşılık bulması gerektiğini kaydetti. Güzergahın açılması durumunda ABD'nin de üzerine düşen taahhütleri yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Pezeşkiyan, Washington'ın deniz ablukası ile petrol ve petrokimya yaptırımlarını kaldırmasını, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmasını ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini durdurması yönünde baskı kurmasını beklediklerini ifade etti. Pezeşkiyan ayrıca, haziran ayında imzalanan mutabakat zaptının uygulandığı dönemde İran'ın yaklaşık 90 milyon varil petrol ihraç ettiğini anımsattı.

Konuşmasında bölgesel diplomasiye de değinen Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırısında yaşamını yitiren eski lider Ali Hamaney'in ilkeleri doğrultusunda komşularla ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ancak bu kulvarda yavaş ilerlendiğini dile getirdi. Çevre ülkelerin büyük bölümünün İslam devleti olduğunu belirten Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan, Afganistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Mısır, Azerbaycan ve Türkmenistan ile ortak anlayış zemininde buluşmayı hedeflediklerini, bölgesel güvenliğin diyalog yoluyla teminat altına alınabileceğini kaydetti.