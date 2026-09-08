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Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Palandöken Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kerem Aziz Y., iddiaya göre üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düştü. Çocuğun yardım çığlığını duyanların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince rögardan çıkarılan çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kerem Aziz Y.'nin, ayağında hafif sıyrıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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