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Hafif ticari aracın sürücüsü Yasin D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Yeğenini ağır yaralı halde sedye üzerinde gören Güven Gölen, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında gözyaşlarına hakim olamayıp, yere yığıldı. Ayşegül Gölen, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Yasin D. (45) yönetimindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yan yoldan bisikletiyle ana yola çıkan Ayşegül Gölen'e çarptı. Kazada yola savrulan Gölen ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayşegül Gölen, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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