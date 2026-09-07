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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kaza, Kadirli Andırın Karayolu Taputepesi mevkisinde Çamlıca Cami yakınında meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü Burhan Camuzemen (26) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Camuzemen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

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