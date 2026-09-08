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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Öğretmenevleri mevkisinde meydana geldi. Ömer A.'nın (30) kullandığı 16 AGD 296 plakalı otomobille karşı şeritte önündeki kamyonu sollamaya çıkan Buket E.'nin (30) kullandığı 16 PT 817 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar savrulurken, sürücülerle birlikte Elanur A. (28) Rabia K. (27), Göktuğ E. (4) ve 1 aylık Atilla A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

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