Cennet PORSUK-Kutay SALİ/BURSA, (DHA)- ALMANYA ve Türkiye'de uzun süre tedavi görmesine rağmen sağlığına kavuşamayan kalp hastası Şükran Can (76), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'de ise ilk kez uygulanan, işlevini yitiren mekanik aort kapak protezinin içine 'Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)' yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirilmesiyle sağlığına kavuştu.

Yılın 6 ayını Almanya'da, diğer yarısını da memleketi İzmir'de geçiren Şükran Can, nefes darlığı, halsizlik ve yorulma şikayetleri artınca bir yakınının tavsiyesiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Can'ın kalbindeki metalik aort kapağında ciddi bir disfonksiyon, ciddi hareket kusuru ve kapağın dar olduğu tespit edilince, mekanik kapak içerisine yeniden bir kapak yerleştirme kararı alındı. Şükran Can, dünyada sayılı olan, Türkiye'de ise ilk kez uygulanan, işlevini yitiren mekanik aort kapak protezinin içine 'Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)' yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirilmesiyle sağlığına kavuştu. 1 Eylül'de gerçekleştirilen ve 45 dakika süren operasyonla, göğüs kafesi açılmadan, kasıktaki uygun damarlardan girilerek kalbindeki hastalıklı aort kapağı değiştirilen Şükran Can, bir haftalık yoğun bakım ve klinik gözleminin ardından taburcu edildi.

'3 AY YATARAK TEDAVİ GÖRMESİNE RAĞMEN RAHATLAMAMIŞ'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Arı, 'Hastamız 76 yaşında kadın hasta. Son 5-6 aydır gittikçe artan nefes darlığı, halsizlik, yorulma gibi şikayetleri var. Bu hasta Mart 2026'da yurt dışında yaklaşık 1 ay yatarak tedavi görmüş. Orada, 46 yıl önce bu hastaya metalik mitral kapak, 26 yıl önce metalik aort kapak, 3 yıl önce de kalp pili takılmış bu hastaya. Hastanın metal kapaklarından bir tanesinde, aort kapağında ciddi bir problemi olduğu için, ciddi darlık olduğu için orada yatarak bir ay kadar tedavi görmüş. Hasta çok rahatlamamış, sonra Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de çeşitli hastanelerde yaklaşık 2 ay yatarak tedavi görmüş. Yine rahatlamamış hasta ve en son bizim hastanemize başvurdu' diye konuştu.

'KALP DAMAR CERRAHİSİ KONSEYİNDE DEĞERLENDİRDİK'

Hastanın, bir yakınlarının tavsiyesiyle hastaneye başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Arı, 'Metalik aort kapağında ciddi bir disfonksiyon olduğunu, ciddi hareket kusuru olduğunu ve kapağın dar olduğunu gördük. Daha sonra bu hasta ile ilgili ne yapabiliriz, bunu düşündük. Kardiyolojik Kalp Damar Cerrahisi Konseyinde bu hastayı değerlendirdik. Hastanın akciğer kapasitesinin kötü olması, şu anda yapılacak olan üçüncü bir operasyon geçirmesi gerekliliği ve hastanın diğer komorbiditeleri nedeniyle yapılacak operasyonun çok yüksek riskli olduğuna karar verdik. Alternatif bir tedavi yöntemi ile bu hastayı tedavi edebilir miyiz diye tartıştık. Bizim rutinde aslında biyoprotez kapakların içine yaptığımız Valve-in-Valve TAVI işlemini Türkiye'de ilk defa metal aort kapak içerisine Valve-in-Valve TAVI şeklinde yapmaya karar verdik. Bu işlem daha önce dünyada 3 veya 4 hasta üzerinde yapıldı, başarılı sonuçlandı. Biz de Türkiye'de ilk defa bu işlemi Yüksek İhtisas Hastanesinde gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN KOMPLİKASYONLAR DEĞERLENDİRİLİP, ÖNLEM ALINDI'

Ameliyat sırasında tüm komplikasyonların önceden değerlendirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hasan Arı, 'Dediğim gibi oldukça iyi bir planlama yapıldı. A planı, B planı, C planı, yapılabilecek işlem sırasında olacak bütün komplikasyonlar önceden değerlendirildi ve buna göre bir önlem alındı. Daha sonra anjiyo laboratuvarına alındı. Hasta genel anestezi altında işleme başlandı ve hastanın yapılan işlem sırasında gerekli korunmaları alındıktan sonra standart Valve-in-Valve TAVI işlemini metal aort kapak içerisine yapmış olduk. Hastamız 2 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra servise alındı. 3 ila 4 gün civarında da serviste takip ettik hastayı. Şu anda hastamız gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Artık mobil bir hasta, kendini gayet iyi ifade edebiliyor, yürüyüp gezip dolaşabiliyor' dedi

'DÜNYADA BİRKAÇ VAKA YAPILDIĞINI BİLİYORDUK'

Prof. Dr. Hasan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Operasyon tabii çok riskli, yüksek riskli bir operasyondu. Yani cerrahi, üçüncü defa redo cerrahiye gitmesi gereken, komorbiditeleri çok fazla olan bir hastaya bu işlemi yaptık. Riskli bir işlemdi ama dediğim gibi operasyon çok uzun sürmedi. Yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında bitirdik işlemi. Kasıktan yaklaşık 1 santimlik bir kesiden girerek yapıyoruz bu işlemi. Yani hastanın göğüs kafesini veya şurayı, herhangi bir yeri açmıyoruz. Biz tabii güncel bilgileri ve günceli çok fazla takip eden ve sürekli yenilikleri uygulamaya çalışan bir kliniğiz. Türkiye'de de kendi çapında en önde gelen kliniklerden bir tanesiyiz. Bununla ilgili bu mekanik kapak içerisine yeniden bir kapak yerleştirme işlemi ile ilgili dünyada birkaç vaka yapıldığını biliyorduk. Tabii biz bunları literatürü güncel olarak takip ettiğimiz için. Bu hastanın da bu işlem için uygun olduğuna karar verdik ve gerçekleştirdik.'

'TAM ALMANYA'YA GİDECEKKEN ANİ KARARLA BURAYA GELDİK'

Daha önce tedavi gördüğü hastanelerde annesinin açık ameliyattan başka bir seçeneği olmadığının söylendiğini ifade eden Nevin Can, son anda hastaneye gelmeye karar verdiklerini belirterek, 'Biz de aslında Almanya'ya gidecektik. Annemin Almanya'da, Berlin'de oturum izni var ve ilk ameliyatları da Almanya'da, Berlin'de Kalp Merkezinde olmuştu. Oraya gidecektik. Fakat annem 'Ben oraya kadar gidebileceğimizi zannetmiyorum, oraya kadar gidemeyeceğim' dediği için biz de burada hem Hasan Hoca'dan da haberdardık hem bu klinik Türkiye'nin en iyilerinden diye biliyorduk. Burada da yakın dostlarımız var, akrabalarımız da var. Onların önerileriyle ve destekleriyle bir anlık bir kararla tam uçak biletlerimizi almışken buraya direksiyonu çevirdik ve geldik' diye konuştu.

'AÇIK KALP AMELİYATI ZORUNLULUKTU AMA BU SEÇENEKTİ'

Açık kalp ameliyatı gündemdeyken ekibin gerçekleştirmek istediği yönteme hemen onay verdiklerini söyleyen Nevin Can, 'Açık ameliyat aslında yine düşünülüyorken Hasan Hoca'nın da önerisiyle bildiğimiz kadarıyla son anda, yani böyle ramak kala açık ameliyata Hasan Hoca, 'Dünyada, literatürde var. Birkaç örneği var yapılmış Almanya'da, İspanya'da. Bunu yapabiliriz' dedi. Biz hemen onay verdik. Çünkü açık ameliyat gerçekten de çok riskli ve yapılamayacak kadar riskli bir operasyondu. Bunun da farkındaydık ama başka da yaşam şansı yoktu, bunu da biliyorduk. Bizim için açık ameliyat bir seçenek değildi, bir zorunluluktu. Fakat bu bir seçenekti. Dolayısıyla hemen kabul ettik. Tabii ki endişeli bir süreç geçirdik. Dolayısıyla başarıyla gerçekleştirildiği için çok mutluyuz. Annemizi bize kazandırdıkları için tüm personele, başhekimlikten başlamak üzere hepsine minnettarız' ifadelerini kullandı.

'DOKTORLARIM SAYESİNDE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'

Bir yakınının tavsiyesiyle geldiği hastanede şifa bulduğunu dile getirip, ameliyatını gerçekleştiren doktorlarına teşekkür eden Şükran Can ise 'Kalp rahatsızlığım 1980 yılından beri var. İlk önce mitral kapak ameliyatı oldu. Daha sonra aort oldu. Burada benim yeğenimin arkadaşı vardı. O dedi ki, 'Gelin, biz seni burada kurtaracağız'. Onun sayesinde geldik. Allah'ım doktorumdan razı olsun. Yuvasına bağışlasın. Ben çok memnunum doktorumdan. Eğer yine rahatsızlanırsam yine de buraya gelirim' dedi. (DHA)