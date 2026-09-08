Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini de etkisi altına alan yangında 5 evin yanı sıra plastik seralar ve tarım arazileri yandı. Riskli bölgelerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde eş zamanlı orman yangını çıktı. Saat 23.30 sıralarında çıkan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye araçları ve iş makinelerinin yanı sıra çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, riskli noktalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin ortasında kalan 1'i boş 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda plastik sera, tarım arazisi de yangından etkilendi.

ENGELLİ AİLE SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ

Evleri yangın bölgesinde kalan 3'ü de engelli olduğu öğrenilen İbrahim ve Hatice Karaca çifti ile kızları Kiraz Karaca, yakınları tarafından son anda tahliye edilerek, bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. (DHA)