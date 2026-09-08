Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)- BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon 200 bin TL olan kaçak tütün, makaron ve sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 3 şüpheliye ait Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki depo ve iş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 3 milyon 200 bin TL olan; 176 bin 600 adet bandrollü/bandrolsüz makaron, 10 bin 300 adet makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 518 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün mamulü, 4 kilogram bandrollü/bandrolsüz nargile tütünü, 410 adet 100 gramlık paketlerde toplam 41 kilogram bandrollü tütün, 377 paket bandrolsüz sigara, bin 850 kesilmiş bandrol, 9 bin çok amaçlı boş sigara kutusu, 27 bin şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 1 sigara basma makinesi kompresörü ele geçirildi.

3 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı. (DHA)