İSTANBUL, (DHA)- TUZLA Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, eylül ayı Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Merkez Bina'da gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar, talep, öneri ve beklentilerini doğrudan Başkan Bingöl'e aktarma fırsatı buldu.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlarla tek tek görüşen Bingöl, kendisine iletilen sorunları ve talepleri dinleyerek konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar, yaşadıkları sorunları birebir anlatırken, çözüm bekleyen konular hakkında doğrudan Başkan Bingöl'den bilgi alma imkanı buldu. Buluşmada Bingöl'ün yanı sıra Tuzla Belediyesi başkan yardımcıları, müdürleri ve mahalle muhtarları da yer aldı. Belediye personelleri tarafından vatandaşların ilettiği talepler tek tek kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletilmek üzere değerlendirildi.

ÇÖZÜM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN İLGİLİ BİRİMLERE YÖNLENDİRMELER YAPILDI

Halk buluşması sayesinde vatandaşlar, farklı alanlardaki sorun, talep ve önerilerini doğrudan belediye yönetimine aktardı. Başkan Bingöl ise vatandaşları tek tek dinleyerek iletilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu ve çözüm süreçlerine ilişkin ilgili birimlere yönlendirmeler yaptı.

BİNGÖL HER AY VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen halk buluşmalarıyla vatandaşların taleplerinin doğrudan dinlenmesi, sorunların yerinde tespit edilmesi ve ilgili konuların çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Eylül ayı buluşmasında da vatandaşların ilettiği talepler kayıt altına alınarak ilgili birimlerin değerlendirmesine sunuldu.