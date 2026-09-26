İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği Yeni Medya Akademi'nin, uluslararası alanda başarıya imza attığını duyurdu. Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Golden World Awards 2026 kapsamında 'Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim' kategorisinde ödüle layık görülen projenin ödülü, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen törende takdim edildi.

Arnavutköy Belediyesi'nin gençlerin yeni medya ve iletişim alanındaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Yeni Medya Akademi, Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Golden World Awards 2026'da ödüllendirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden iletişim projelerinin değerlendirildiği organizasyonda ödüle layık görülen İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje, Türkiye'yi ve Arnavutköy'ü uluslararası platformda temsil etti.

ÖDÜL ATİNA'DA TAKDİM EDİLDİ

IPRA Golden World Awards 2026 Ödül Töreni, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden iletişim profesyonelleri ve kurum temsilcilerinin katıldığı törende, Yeni Medya Akademi'nin uluslararası ödülü Arnavutköy Belediyesi adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serdar Kızıldağ'a takdim edildi.

GENÇLERE 13 FARKLI ALANDA ÜCRETSİZ EĞİTİM

İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu iş birliğiyle yürütülen Yeni Medya Akademi'de gençlere 13 farklı branşta ücretsiz eğitim verildiği aktarıldı. Sosyal medya, video kurgu ve montaj, spikerlik ve sunuculuk başta olmak üzere yeni medya ve iletişimin farklı alanlarını kapsayan programda, akademik eğitimin yanı sıra sektör deneyimi de gençlerle buluşturuluyor.

İletişim ve medya dünyasında uzun yıllara dayanan deneyime sahip, alanında uzman ve sektörün önde gelen isimlerinin verdiği pratik eğitimlerle gençler, mesleğin sahadaki uygulamalarını doğrudan profesyonellerden öğrenme fırsatı yakalıyor. Teorik bilgiler; modern stüdyolarda, güncel teknolojik ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalarla pratiğe dönüştürülüyor.

Bugüne kadar iki dönemde 319 mezun veren akademi, gençlerin yalnızca eğitim almasını değil, sektöre hazırlanmasını da hedefliyor. Akademi mezunları arasında medya sektörünün farklı kuruluşlarında istihdam edilen gençler de bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN İLETİŞİM PROJELERİ ULUSLARARASI ARENADA

Türkiye'den iletişim projelerinin uluslararası platformlarda ödüllendirildiği bildirildi. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Engelsiz CİMER' projesinin Golden World Awards kapsamında ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ardından Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi'nin de Golden World Awards kapsamında ödüllendirildiği aktarıldı. Söz konusu ödüllerin, Türkiye'de kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından geliştirilen iletişim projelerinin uluslararası platformlardaki görünürlüğüne katkı sağladığı belirtildi.

ARNAVUTKÖY'DEN DÜNYAYA UZANAN EĞİTİM MODELİ

1955 yılında kurulan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen Golden World Awards for Excellence'ın, dünyanın farklı ülkelerinden kurumların ve iletişim profesyonellerinin projelerini araştırma, planlama, uygulama ve elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirdiği bildirildi.

Yeni Medya Akademi'nin aldığı uluslararası ödülün, gençlere ücretsiz eğitim imkanı sağlayan, akademik bilgiyi sektör deneyimi ve uygulamayla bir araya getiren eğitim modelinin uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdiği kaydedildi.

KIZILDAĞ: EĞİTİM MODELİMİZİN ULUSLARARASI ALANDA KARŞILIK BULMASI GURUR VERİCİ

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Arnavutköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serdar Kızıldağ, Yeni Medya Akademi'nin gençleri yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama ve sektör deneyimiyle de buluşturan bir eğitim modeli olduğunu belirtti.

Kızıldağ, 'Mutluyuz, gururluyuz. İbn Haldun Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Yeni Medya Akademi'de gençlerimize 13 farklı branşta sosyal medyadan video kurgu ve montaja, spikerlikten sunuculuğa kadar birçok alanda eğitim verdik. Teorik eğitimleri modern stüdyolarımızda ve güncel ekipmanlarla pratiğe dönüştürme imkânı sunduk. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu'nun gençlerimize sağladığı imkanlarla hayata geçirilen bu eğitim modelinin uluslararası alanda prestijli bir ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etti' dedi.

Yeni Medya Akademi'nin gençlerin iletişim dünyasıyla bağını güçlendirdiğini ifade eden Kızıldağ, 'Arnavutköylü ve İstanbullu gençlerimizin iletişim ve sosyal medya alanındaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda, bugün uluslararası bir ödülle çalışmalarımızın karşılığını aldık. Mezunlarımızın medya sektörünün farklı kuruluşlarında istihdam edilmesi de eğitim modelimizin doğrudan sektöre karşılık ürettiğini gösteriyor. Gençlerimize sunduğumuz eğitimin hem uluslararası düzeyde kabul görmesi hem de istihdama katkı sağlaması bizim için ayrıca kıymetli' diye konuştu.