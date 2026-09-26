ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, 'Görüşme hem Çin hem de ABD için dostluk, güç ve başarı doluydu' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini değerlendirdi. Temasların iki ülke açısından verimli geçtiğini ifade eden Trump, 'Devlet Başkanı Şi ve Bayan Peng az önce Washington'dan ayrılarak Çin'e doğru yola çıktılar. Görüşme hem Çin hem de ABD için dostluk, güç ve başarı doluydu' ifadelerini kullandı.

İki ülke liderlerinin temaslarını gelecek dönemde de sürdüreceğini belirten Trump, 'Kasım ayında Çin'de, ardından aralık ayında Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde yeniden bir araya geleceğiz' dedi.

Birçok konunun çözüme kavuşturulduğunu ve ilerleyen süreçte de yeni adımların atılacağını kaydeden Trump, açıklamasını 'Bugüne kadar pek çok şey başarıldı ve bundan sonra da başarılacak. Bir sonraki görüşmemizi sabırsızlıkla bekliyorum' sözleriyle tamamladı.