İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Telekom, 1000 Mbps'ye varan hızını, fiber altyapısını, yeni nesil uç cihaz çözümleri ile üst seviyeye taşıdığını, yapay zeka destekli ev içi bağlantı optimizasyonuyla da internet deneyimini uçtan uca güçlendirdiğini duyurdu. Şirket bu kapsamda müşterilerine yüksek hızın ötesinde, akıllı ve sürdürülebilir bir dijital deneyim sunmayı hedefliyor.

Türk Telekom, altyapısı uygun olan kullanıcılarını 1000 Mbps'ye varan hız seçenekleriyle buluştururken, bu hızdan evin farklı noktalarında en verimli şekilde faydalanılmasını sağlayan teknolojilerle de deneyimi desteklediğini aktardı. Kullanıcıların, Türk Telekom uygulaması üzerinden altyapılarına uygun yüksek hız seçeneklerini kolayca inceleyerek 1000 Mbps'ye varan hızlara geçiş yapabildiği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yeni nesil uç cihaz çözümleri, yüksek hız kapasitesinin ev içinde daha verimli ve istikrarlı kullanılmasına katkı sağlarken, yapay zeka destekli ev içi bağlantı optimizasyonu da hız ve bağlantı kalitesini birlikte gözeterek 1000 Mbps'ye varan internet deneyimini tamamlıyor.

'Bu bütünsel yaklaşım sayesinde, aynı anda birden fazla cihazın internete bağlandığı evlerde yüksek hızın en iyi performansla deneyimlenmesi hedefleniyor. Yeni nesil uç cihazlarla bağlantı kalitesi ve kapsama alanı güçlendirilirken, kullanıcıların evin farklı noktalarında birçok cihazdan mega WiFi deneyimi yaşanması sağlanıyor.

'Türk Telekom'un internet deneyimini güçlendiren çözümlerinden yapay zekâ destekli bağlantı optimizasyonu; kullanım alışkanlıklarını analiz ederek ağ performansının geliştirilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda sorun yaşanmadan önce ve sorun anında devreye giren önleyici ve ihtiyaçlara hızlı yanıt veren çözümleriyle bağlantı kalitesinin korunmasına katkı sağlanıyor. Böylece kullanıcılara birden fazla cihazda eş zamanlı mega WiFi deneyimi sunuluyor.

'Türk Telekom, müşterilerinin yüksek hız deneyimine kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yapmasını odağına alıyor. Altyapısı uygun olan kullanıcılar, Türk Telekom uygulaması üzerinden yüksek hız seçeneklerine kolayca geçiş yapabiliyor. Türk Telekom, yüksek hız deneyimini yapay zekâ destekli akıllı çözümler ve gelişmiş uç cihazlarla da destekleyerek kullanıcıların bağlantı kalitesinden en verimli şekilde faydalanmasını sağlıyor.'