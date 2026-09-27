Mikail KARAMAN / ANKARA, (DHA)- 'TÜRK TELEKOM Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Berfu Cengiz, tekler finalinde Sırp rakibi Teodora Kostovic'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda tekler finali gerçekleştirildi. Milli tenisçi Berfu Cengiz, finalde Sırp rakibi Teodora Kostovic ile karşılaştı. Cengiz, Kostovic karşısında ilk sette 6-2 kaybetti. 2'nci sette rakibini 6-4 mağlup eden Cengiz, durumu 1-1'e getirdi. 3'üncü ve son sette rakibine 7-5'lik üstünlük sağlayan Cengiz, maçı totalde 2-1 kazandı ve turnuvayı tekler kategorisinde şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşmanın ardından kortta ödül töreni düzenlendi ve Cengiz'e şampiyonluk kupasını Türk Telekom'un CEO'su ve Genel Müdürü Ebubekir Şahin tarafından taktim edildi.

BERFU CENGİZ: KUPAYI ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Turnuvanın gerçekleşmesinde payı olan kişi ve kurumlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan milli tenisçi Berfu Cengiz, 'Evimde ilk finalimdi. Kupayı kazandığıma inanamıyorum. Özellikle Türkiye'de, Ankara'da, ilk kupayı kazandığım için çok mutluyum. 2 sene önce burada olamayacağımı ve tekrar tenis oynayamayacağımı düşünüyordum. Çok ağır bir sakatlıktan çıktım ve buraya geldim. Umarım bir başlangıç olur' diye konuştu.

MANSOUR BAHRAMİ'DEN GÖSTERİ MAÇI

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te günün son etkinliğinde tenis dünyasının sevilen isimlerinden Mansour Bahrami, tamamen dolu tribünler önünde gösteri maçı oynadı. Topspin Tennis Academy Bilkent'te tenis ve eğlencenin bir araya geldiği gösteri maçı, tribünlerden büyük ilgi gördü. Bahrami daha sonra hayranlarının tenis toplarını imzaladı. Daha sonra turnuvayı değerlendiren Bahrami, 'Turnuva çok iyi organize edilmiş. Dün ve bugün yaklaşık 1600-1700 kişinin tribünleri doldurduğunu görmek gerçekten harikaydı. Ankara seyircisinin önünde oynamak büyük bir keyifti. Türk Telekom da çok iyi bir iş çıkarmış. Burada gerçekten çok güzel bir turnuva düzenleniyor, tebrik ediyorum. Dün yarı final maçlarının bir bölümünü izledim. Kostovic'in Türk oyuncuya karşı kazandığını gördüm. Ancak yarı finalde 2 Türk oyuncunun yer alması çok güzeldi' diye konuştu. (DHA)