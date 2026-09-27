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TFF 3'üncü Lig 5'inci haftasında Açıkalın Erciyes 38 FK, evinde konuk ettiği Kırıkkale FK Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla yendi. (DHA)

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