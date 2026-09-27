Mutlu YUCA/ GÖYNÜK(Bolu), (DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesinde 1.5 yıldır mücadele ettiği kanseri yenen Talha Ensar Bayındır (20) için yakınları ve aileleri balonlar uçurarak, müzikler eşliğinde oyunlar oynadı.

Göynük ilçesinde oturan Talha Ensar Bayındır'a yaklaşık 1,5 yıl önce kanser türü olan ewing sarkomu teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedavi sürecine başlayan Bayındır, kanseri yenmek için mücadele etti. Zorlu tedavi sürecinin ardından Talha Ensar Bayındır'ın son testleri ailenin yüzünü güldürdü. Kanseri yenen Bayındır için etkinlik düzenleyen yakınları, ilçe merkezinde bulunan Zafer Kulesinde balonlar uçurdu. Yakınları ve arkadaşları müzik eşliğinde oyunlar oynayarak sağlığına kavuşan Talha'nın sevincine ortak oldu. (DHA)