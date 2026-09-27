İSTANBUL, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programının İstanbul ayağı kapsamında Bahçelievler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak'ın eşlik ettiği Bakan Göktaş; esnaf ve vatandaşlarla buluştu, şehit ailelerini ve evlilik kredisinden faydalanan genç çiftleri ziyaret etti, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programının İstanbul ayağı kapsamında kentin farklı ilçelerinde saha çalışmaları gerçekleştirildi. Bahçelievler'de gerçekleştirilen programın konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Bakan Göktaş'a gün boyunca Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak eşlik etti. Programa ayrıca İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve MKYK Yedek Üyesi Murat Çiçek de katılarak Bahçelievler'deki saha çalışmalarında vatandaşlarla buluştu.

PROGRAM İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA BAŞLADI

Bakan Göktaş'ın Bahçelievler programı, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'ndaki buluşmayla başladı. Buradaki programın ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, Bahçelievler Belediyesi Kuleli Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti. Kuleli Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır, vatandaşlarla sohbet ederek talep, beklenti ve önerilerini dinledi.

BAKAN GÖKTAŞ VE BAŞKAN BAHADIR ESNAFLA BULUŞTU

Programın devamında Bakan Göktaş, Başkan Bahadır ve beraberindeki heyet, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Heyet, ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek görüşlerini aldı.

ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Bahçelievler'deki program kapsamında şehit aileleri de ziyaret edildi. Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır, şehit aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti, ailelerin talep ve beklentilerini dinledi.

EVLİLİK KREDİSİNDEN FAYDALANAN GENÇ ÇİFTLERLE BULUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahçelievler programında evlilik kredisinden faydalanan genç çiftleri de evlerinde ziyaret etti. Başkan Bahadır'ın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Göktaş, genç çiftlerle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

MUHTARLARLA YAYLA YAŞAM MERKEZİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

Saha programının devamında Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır, Bahçelievler Yayla Yaşam Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Buluşmada mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve yerel konular ele alındı. Muhtarların sahadaki gözlem, görüş ve önerileri dinlendi.

Bahçelievler'de gün boyunca devam eden programda Bakan Göktaş, Başkan Hakan Bahadır ve beraberindeki heyet; esnaftan vatandaşlara, şehit ailelerinden genç çiftlere ve mahalle muhtarlarına kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi.