Hüseyin DOĞAN / İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE İlçe Başkanlığı ön seçiminde konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ekonomisiyle, sosyal hayatıyla, ahlaki değerleriyle Türkiye'nin yepyeni bir siyasete ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı var, yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Yeni partiyi millet kurdu, adını koydu, bütçesini oluşturdu. Tarihin doğru tarafında durdunuz, butlana, tarihin en büyük haksızlığına, en büyük ihanetine karşı durdunuz' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı. Burada konuşan Özel, 'Ankara'dan işaret edilen ilçe başkanlarıyla, çok adayı birilerinin tek adayı indirip 'Salona sen gireceksin ve ilçe başkanı olacaksın' demesine karşı biz onların karşısına tüm üyelerin partiye kendi iradesiyle kayıtlı tüm üyelerin gücünü arkasına koyduğumuz ilçe başkanları, il başkanları seçiyoruz. İlçe meclisini demokratik çalıştırmazsa, anketlerde, ölçümlerde partinin gücüne güç katacak bir yönetim sergilemezse o zaman bu salonun arkasından çekilir, bir pazar toplanırız, bu yükü kaldırabilecek yeni bir başkanı hep beraber seçeriz. Sosyal medyadan korkan eleştiriden biz ne hakaret, ne küfür, ne bilmem ne, sadece eleştirilerin engellendiği bir döneme gelindiğini görüyoruz. Öyle bir ikinci hukuk sistemi var ki; size, bize, partimize, kendinden olmayanlara her türlü küfre, hakarete susanlar, takipsizlik verenler, dilekçeleri okumadan bir kenara itenler iktidara eleştiri gelince en nezaketli, en teknik eleştiriyi bile' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YEPYENİ BİR SİYASETE İHTİYACI VAR'

Özel, 'Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kasasından dolar çıktı, bir tane demir mühür çıktı, yalan görüntü kullanmışlar. Ekrem İmamoğlu'nun korumasının dağ evinde kasadan eurolar çıktı, içinde 24 tek beylik silahın mermisi çıktı, dandik bir kasanın içinden. Bu kadar yalan, iftira attılar, bir kör kuruş bulamadılar, bir kör kuruş. Ekonomisiyle, sosyal hayatıyla, ahlaki değerleriyle Türkiye'nin yepyeni bir siyasete ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı var, yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Yeni partiyi millet kurdu, adını koydu, bütçesini oluşturdu. Tarihin doğru tarafında durdunuz, butlana, tarihin en büyük haksızlığına, en büyük ihanetine karşı durdunuz. Yepyeni bir parti kurdunuz, sorumluluk aldınız. Bugün geldiniz 39 ilçeden sadece birinde bu muhteşem toplantıyla tarihe adınızı yazdırdınız. Bundan sonra hep beraber tek yolumuz vardır. Yönümüz bellidir, yolumuz bellidir, hedefimiz bellidir. İktidar hedeftir, iktidarı değiştirmeye hazır mısınız? İktidar olmaya hazır mısınız?' dedi. (DHA)