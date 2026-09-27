Şevki MORALI/ BALIKESİR, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yeni Parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileri ile değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin Karesi İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı. Burada konuşan Özel, 'Bugün bu salonda partimiz adına, ülkemizin demokrasisi adına özel bir günü yaşamaya, yeni bir başlangıcı hep birlikte gerçekleştirmeye geldik. Partimizi kurarken, milletimize bir söz vermiştik. Demiştik ki, 'Eskiyi geride bırakacağız. Yeni bir siyaseti, yeni nesil siyaseti hayata geçireceğiz. Siyasetin işletim sistemini değiştireceğiz.' Dedik ki 'Buyurun Yeni Parti'ye gelin, Yeni Parti'de eski yok, kıdemli yok, hepimiz yeniyiz. Hepimiz eşitiz. Hepimizin sözü eşit, hepimizin gücü eşit.' İşte dün sabah İzmir Gaziemir'de başlayan ve sonra benim Bornova'daki törene, Bornova'daki seçime iştirak ettiğim, ardından kendi ilçem Yunusemre'de oyumu kullandığım süreçte bugün de burada Balıkesir'de, delege sistemi ile değil, Yeni Parti'ye gelmiş, üye olmuş herkesin oylarıyla ilçe başkanımızı seçmek üzere bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz' dedi.

'YENİ PARTİ'DE SİYASET YAPMAYA GELEN HERKESİN ÖNÜ AÇIK'

'Yeni bir şey deniyoruz ve çok istenen, cesaret edilemeyen bir şey deniyoruz. Gözüm Türkiye'nin dört bir yanında' dedim' diyen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Üye sayısı yüksek olan 174 ilçemize dün baktık. 174 ilçemizde ön seçim yapıldı. 'Acaba göstermelik bir iş mi oluyor?' şüphesi vardı. Gördük ki 174 ilçeden 92'si tek adayla giderken 82'sinde çoklu yarış yaşandı. Dün 82 arkadaşımız yarıştı. Bunlardan 42'sinde mevcut başkan devam etti. 40'ının yerine de yarıştıkları aday kazandı. Bu neyi gösteriyor? Normalde delege sistemine göre daha yoğun bir adaylaşma ve normale göre yarı yarıya üyenin tercihi; mevcut başkan değil, ortaya çıkmış, imzasını toplamış, iddia koymuş kişi ve sistem kimsenin önünü tıkamıyor. İşte yeni olan budur. Yeni Parti'nin anlayışı budur. Yeni Parti'de siyaset yapmaya gelen herkesin önü açıktır.'

'İKTİDARA YÜRÜYEN YÖNETİMİ YAZACAĞIZ'

Özel, 'Ama bu işi bu salonda bırakmayacağız. Yani sizin siyasete dahil olmanızı bu salonda bırakmayacağız. Bugün Türkiye'de ister çoklu yarışla olsun, ister üzerinde mutabakat olan tek aday ya da karşısına herhangi bir iddianın konmadığı adaylar olsun; seçilen adaylarımız, bugün sadece ilçe başkanı seçilecek. Önümüzdeki bir hafta boyunca eğer ikili yarış varsa bu ikili yarışta kazanan aday, daha çok oy alan aday bir liste ortaya koyacak. Kendi listesi seçilip, kaybedenin yönetim dışında kaldığı ve hepimizin üzüldüğünün aksine bir liste onaylatmayacak. Liste bir hafta boyunca kazanan adayımız, il başkanımız, milletvekillerimiz, varsa parti meclis üyelerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz ve kendilerine yolladığımız 7 sayfalık bir yönergeyle ilçenin sosyolojisini gören, ilçenin ihtiyaçlarını gören, ilçedeki herkesin temsil edilmesini sağlayan ve özellikle bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacağız. Hiç kimse unutmasın; biz Yeni Parti'yi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk' diye konuştu.

'BİZ YENİYİZ, GERİDE OLAN GERİDE KALSIN'

Yeni Parti'nin adını milletin koyduğu, bütçesinin millet tarafından oluşturulduğu, pusulanın milletin elinde, hedefi milletin gösterdiği ve iktidar hedefine yürüyen yeni bir parti olduğunu vurgulayan Özel, 'Onun için bir pazar sabahının erken saatlerinde binlerle ilçe kongresi yapanlara; eski siyaseti geride bırakın, köhnemiş siyaseti geride bırakın, geçmişte binlerle, on binlerle konulan çelenkleri, 10-12 kişiyle koyanları geride bırakın. Artık o geride kalmış siyasetin gündemine de o geride kalmış siyasetin sözde savunucularına da Yeni Parti'yi tartışma, Yeni Parti ile konuşma, sanki dengiymiş gibi var olma çabalarını geride bırakın. Biz yeniyiz, geride kalan geride kalsın. Neyi, kimi tarif ettiğimi, neden, kimlerden bahsettiğimi ve esas olarak hedefimizin ne olduğunu biliyoruz. Yeni Parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileri ile değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir' dedi.

Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özel, 'Karesi'ye güveniyorum, Balıkesir'e güveniyorum, hepinize güveniyorum. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim' dedi. (DHA)