ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Er Alaattin Buluç'un İstanbul Maltepe'deki ailesini ziyaret etti.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1995 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Er Alaattin Buluç'un İstanbul Maltepe'deki ailesini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, şehidimizin dualarla anıldığı ziyarette kıymetli ailemizle de yakından ilgilendi' denildi. (DHA)
Kaynak: DHA