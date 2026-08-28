Nisa MİĞAL/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının temmuz ayında yıllık yüzde 32,77 aylık yüzde 3,94 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin, hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre yüzde 3,94 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,77 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,71 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 37,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,63, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,56, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,92, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,18, idari ve destek hizmetlerde yüzde 30,62 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,70, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,68, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,41 artış gerçekleşti. (DHA)