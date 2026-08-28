Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında Macaristan temsilcisine konuk oldu. Bordo-mavililer, Budapeşte'de oynanan karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılarak iki maç sonunda Avrupa Ligi'ne veda etti. Trabzonspor'un özellikle hücumda rakibine karşı etkisiz kalması ve Ferencvaros'un kurduğu üstünlük maçın istatistiklerine de yansıdı. Bordo-mavililer, 9 kişi kaldığı karşılaşmada yüzde 32 topla oynama oranında kalırken, rakip kaleye gönderdiği 6 şutun yalnızca 2'sinde isabet sağladı.

TOPLA OYNAMADA FERENCVAROS ÜSTÜNLÜĞÜ

Ferencvaros, karşılaşmayı yüzde 68 topla oynama oranıyla tamamlarken, Trabzonspor yüzde 32'de kaldı. Macaristan temsilcisi ikili mücadele kazanma istatistiğinde 34'e 30 üstünlük sağlarken, hava toplarında ise Trabzonspor 10'a 8 önde yer aldı. Ferencvaros karşılaşmada 9 korner kullanırken, bordo-mavililer 4 kez köşe vuruşu kullandı. Pas arası istatistiğinde ise Trabzonspor 4, Ferencvaros 3 pas arası yaptı.

TRABZONSPOR HÜCUMDA ETKİSİZ KALDI

Tur için galibiyete ihtiyaç duyan Trabzonspor, Ferencvaros karşısında hücumda istediği üretkenliği sağlayamadı. Bordo-mavililer karşılaşma boyunca rakip kaleye 6 şut gönderirken, bunların yalnızca 2'sinde isabet buldu. Trabzonspor'da Ernest Muçi ve Nicolo Saviolo 2'şer şut çekerken, iki oyuncu da 1'er kez kaleyi buldu. Cenk Özkacar ise 2 şut girişiminde bulunmasına rağmen isabet sağlayamadı. Ferencvaros'ta Corbu 6 şutun 4'ünde isabet sağlarken 1 gol kaydetti. Yusuf ise 5 şutunun 1'inde isabet bulup bunu gole çevirdi.

MUÇİ HÜCUMDA ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN OLDU

Trabzonspor'da Ernest Muçi hücum organizasyonlarında öne çıkan isimlerden biri oldu. Muçi 2 şutunun 1'inde isabet sağlarken, 2 şut pasıyla takımının hücumuna katkı vermeye çalıştı. Bordo-mavili oyuncu ayrıca yaptığı 3 ortanın 1'inde isabet buldu. Trabzonspor'da Aral Şimşir, Andre Onana, Stefan Savic ve Nicolo Saviolo ise 1'er başarılı çalımla rakiplerini geçti.

SAVIC HAVA TOPLARINDA ETKİLİ OLDU

Bordo-mavililerde Stefan Savic hava topu mücadelelerindeki performansıyla öne çıktı. Tecrübeli savunmacı girdiği 5 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazanarak bu alanda karşılaşmanın en başarılı isimlerinden biri oldu. Paul Onuachu ise girdiği 4 hava topu mücadelesinin 2'sini kazandı. Trabzonspor, takım olarak hava topu kazanma istatistiğinde rakibine 10'a 8 üstünlük sağladı.

MELİH KABASAKAL 3'TE 3 YAPTI

Trabzonspor'da Melih Kabasakal savunmadaki mücadele gücüyle dikkat çekti. Melih, 3 top kapma girişiminin tamamında başarılı olurken, 4 sahipsiz top kazanarak takımının bu alanda öne çıkan oyuncularından biri oldu. Cenk Özkacar ise savunmada 3 rakip şutunu engelleyerek bu istatistikte karşılaşmanın en yüksek rakamına ulaştı. Ozan Tufan ve Samet Akaydin de 1'er şut engelledi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Günebakış: Yeni yolumuz konferans ligi... Kabus gecesi

Taka: Büyük hüsran

Sonnokta: Macaristan'da yıkıldık

Ekspres: Kabus gecesi