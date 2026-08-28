ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ağustos ayında yüzde 0,8 artarak 100,6 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 100,6 oldu. Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 90,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. (DHA)