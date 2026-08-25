İSTANBUL, (DHA) - EFOR Holding iştiraklerinden Gelgit Yenilenebilir Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne güçlü bir ivme kazandırma hedefiyle rüzgar enerji santralini (RES) Silivri bölgesinde devreye aldığını duyurdu. Toplam 49,5 MWe kurulu güce sahip olan tesis, yılda yaklaşık 183 megavat (GWh) temiz elektrik üretecek.

Gelgit Yenilenebilir Enerji, İstanbul'un Silivri bölgesinde hayata geçirdiği rüzgar enerji santralini devreye aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre toplam 49,5 MWe kurulu güce sahip Gelgit RES, her biri 5,9 MWm / 5 MWe gücündeki 10 adet rüzgar türbiniyle yılda yaklaşık 183 GWh elektrik üretecek. Proje, yüksek üretim kapasitesinin yanı sıra bölgedeki karbon emisyonlarının azaltılmasında da rol üstlenecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına odaklanan yatırım, yılda yaklaşık 119 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçecek. Bu miktar, 5,4 milyon ağacın doğaya sağladığı faydaya eşdeğer bir çevresel kazanç anlamına geliyor.

'2030 YILINDA HEDEF 3.000 MW KURULU GÜCE ULAŞMAK'

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, 'Bu yatırımla Efor Holding'in enerji alanındaki büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık. 717 MW'lık enerji portföyümüzün ilk projesi ve rüzgar enerjisi alanındaki ilk yatırımımız olan Gelgit RES, uzun vadeli hedeflerimize ulaşma konusundaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Enerjiyi, ülkemizin geleceği ve sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda farklı yenilenebilir enerji kaynaklarında geliştireceğimiz yeni projelerle üretim gücümüzü ve sektördeki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz' dedi.

Akkuş, 'Çevresel sorumluluğu, teknolojiyi ve sürdürülebilir büyümeyi odağımıza alarak 2030 yılında 3.000 MW kurulu güce ulaşmak ve Türkiye'nin enerji dönüşümünde güçlü bir rol üstlenmek için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Gelgit RES'in hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve sürece katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyor; yatırımımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.