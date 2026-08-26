Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ağustos ayı meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 1 Ekim Perşembe günü Gaziemir Fuar İzmir'de yapılacak seçimle toplam 84 meslek komitesinde yer alacak meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirleneceğini açıkladı. Özgener, 8 Ekim Perşembe günü ise Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurul Delegeleri ve Meclis Başkanlık Divanı seçileceğini aktardı.

'ATTIĞIMIZ HER ADIM İZMİR'İN GELECEĞİNE BIRAKILMIŞ BİRER TOHUM'

Özgener, 'Son seçimlerde, geçerli 183 oyun tamamını bana layık gördünüz. Ortaya koyduğunuz güvene dayalı bu güçlü irade, önümüzdeki dönem için sorumluluğumuzu daha da artırdı. Geride bıraktığımız 8 yıla baktığımda, attığımız her adımın aslında İzmir'in geleceğine bırakılmış birer tohum olduğunu görüyorum' dedi. Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kimi zaman yeni bir fikrin, kimi zaman büyük bir yatırımın, kimi zaman uluslararası bir iş birliğinin, kimi zaman da gençlerimizin önünü açacak bir projenin temellerini attık. Bazıları bugün güçlü birer yapıya dönüştü. Bazıları filizlendi, büyüyor. Bazıları ise önümüzdeki dönemde İzmir'e çok daha büyük değerler kazandırmaya hazırlanıyor. Çünkü biliyoruz ki; büyük işler bir günde olmuyor. Sabır istiyor, emek istiyor, kararlılık ve süreklilik istiyor. 8 yılda yalnızca bugünü yönetmedik; yarını da hazırladık. Şimdi, yıllar boyunca emek verdiğimiz, üzerine titrediğimiz, büyüttüğümüz o çalışmaların meyvelerini toplama; attığımız tohumları İzmir ve ülkemiz için kalıcı eserlere ve yeni başarılara dönüştürme, yeni bir dönemi başlatmanın zamanı olduğunu düşünüyor, sizlerin desteği ve üyelerimizin teveccühüyle, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bugün buradan açıklıyorum' dedi.