İSTANBUL, (DHA) - YAPI Kredi, girişimcilik ve inovasyon markası FRWRD çatısı altında yürüttüğü FRWRD Global programında; 'Road to DACH Region' temasıyla hayata geçirdiği beşinci döneminde önemli bir aşamayı daha tamamladığını duyurdu. Bu yıl Yapı Kredi ve Tenity iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında seçilen 7 girişimin Münih'e uzanan yolculukları Kick-Off etkinliğiyle başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Almanya, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan DACH bölgesine açılma potansiyeli taşıyan Türk girişimlerini desteklemeyi amaçlayan FRWRD Global 'Road to DACH Region' programına FileOrbis, SmartIQ, Nextrain, ThinkSuite, Rooca, Portuma ve Singularity girişimleri dahil oldu. Girişimler, global pazarlara açılma yolculuklarında, DACH girişimcilik ekosistemine ilişkin bilgi edinme ve Tenity desteğiyle farklı uzmanlık alanlarında 520'nin üzerinde mentordan oluşan uluslararası mentor havuzuna erişerek yeni bağlantılar geliştirme fırsatı yakalayacak. Ayrıca girişimler, Almanya'da düzenlenen Bits & Pretzels etkinliğine katılmadan önce, 1-1 yatırımcı ve müşteri görüşmeleri, masterclass'lar ve mentorlükler desteğiyle hazırlık sürecini tamamlayacaklar.

7 GİRİŞİM, GLOBAL BÜYÜME YOLCULUĞUNA HAZIRLANIYOR

FRWRD Global 'Road to DACH Region' kapsamında global faz öncesi hazırlık sürecine dahil olan girişimler, farklı sektörlerde teknoloji ve inovasyon odaklı çözümleriyle öne çıkıyor. Regülasyona tabi kurumların belgelerini tek bir merkezden güvenli şekilde yönetmesini sağlayan belge yönetişim platformu FileOrbis, regülasyon ve doküman yönetimi alanında çözümler sunuyor. Otomotiv ve sigorta sektörlerine yönelik yapay zekâ tabanlı veri analitiği ve pazar değerleme platformu SmartIQ, bu sektörlerde veri odaklı karar alma süreçlerini destekliyor.

Şirketlerin çalışan eğitimlerini yapay zeka ile yönetmesine, içerik üretmesine ve süreçleri otomatikleştirmesine olanak sağlayan Nextrain, yapay zeka odaklı bir öğrenme yönetim sistemi olarak faaliyet gösteriyor. ThinkSuite ise şirketlerin İK süreçlerini ve iş gücü yönetimini dijitalleştiren, web ve mobil platformlar üzerinden erişilebilen bulut tabanlı bir yönetim ve çalışan etkileşimi yazılımı sunuyor.

Yapay zeka araçları ile üretim kesintilerinin kök nedenini analiz eden ve regüle kurumlar için denetime hazır raporlar oluşturan Rooca, olaya müdahale altyapısı sunan bir teknoloji girişimi olarak faaliyet gösteriyor. Markaları oyuncularla oyun içi reklam ve sadakat çözümleri aracılığıyla buluşturan Portuma, 'gaming' odaklı bir pazarlama platformu olarak öne çıkıyor. Singularity ise regüle sektörlere yönelik yapay zeka destekli siber güvenlik çözümleri geliştiriyor.

FRWRD GLOBAL, GİRİŞİMLERİ YENİ EKOSİSTEMLERLE BULUŞTURUYOR

Yapı Kredi'nin girişimcilik ve inovasyon alanındaki çalışmalarının bir parçası olan FRWRD Global, önceki dönemlerde Estonya, Finlandiya, Portekiz, Londra ve Dubai gibi farklı girişimcilik ekosistemlerinde programlar gerçekleştirerek girişimlerin uluslararası yatırımcılar ve iş ortaklarıyla buluşmasına katkı sağladı. Bu yıl ise programın odağına DACH bölgesi alınarak Türk girişimlerinin Avrupa'nın önemli girişimcilik merkezlerinden biriyle buluşturulması hedefleniyor. Programın ilerleyen aşamalarında girişimlerin eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve yatırımcı görüşmeleriyle desteklenmesi; programın global fazında ise Almanya'da düzenlenen Bits & Pretzels etkinliği aracılığıyla DACH bölgesindeki yatırımcılar, kurumlar ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarıyla bir araya gelmeleri planlanıyor.

'GİRİŞİMLERİ GLOBAL FIRSATLARLA BULUŞTURUYORUZ'

Yapı Kredi olarak girişimcilik ekosisteminin gelişimini, Türkiye'nin inovasyon kapasitesinin ve küresel rekabet gücünün artırılması açısından stratejik bir alan olarak gördüklerini ifade eden Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi:

'FRWRD Global programımızı, girişimlerin finansmanın yanı sıra bilgiye, deneyime, iş ağlarına ve uluslararası pazarlardaki fırsatlara erişimini destekleyen bütünsel bir yapı olarak kurguluyoruz. Programımız kapsamında girişimlerin uluslararası yatırımcılar ve iş ortaklarıyla buluşmasına, hedef pazarlardaki iş ağlarına ve potansiyel müşterilere erişmesine katkı sağlıyoruz. Her biri farklı sektörlerden teknoloji ve inovasyon odaklı çözümler geliştiren girişimlerimizin, DACH bölgesinin sunduğu potansiyeli yakından tanımalarını ve ürünlerini uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde konumlandırmalarını hedefliyoruz. DACH bölgesini bu yıl programımızın odağına almamızın önemli nedenlerinden biri, bölgenin güçlü girişimcilik ekosisteminin yanı sıra teknoloji şirketleri için sunduğu kurumsal iş birliği, yatırım ve ölçeklenme fırsatları. Girişimlerimizin bu ekosistemin dinamiklerini anlamaları, doğru paydaşlarla bağlantı kurmaları ve uluslararası büyüme stratejilerini geliştirmeleri açısından FRWRD Global'in önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Yapı Kredi olarak girişimlerimizin büyüme yolculuklarına eşlik etmeyi ve onları dünyanın farklı ekosistemlerindeki fırsatlarla buluşturmayı sürdüreceğiz.'